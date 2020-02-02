Показываем, как в центре Петербурга тушили горящий «Лениздат». Воду брали из реки Фонтанки

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Пожарные два часа тушат бизнес-центр «Лениздат» на набережной реки Фонтанки, который загорелся утром 2 февраля. За процессом наблюдает корреспондент «Фонтанки».

Смотреть в новом окне Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, площадь пожара на четвертом этаже дома 59А составляет около 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек, они не пострадали.





Для тушения пожарные проложили рукава, воду берут прямо из Фонтанки. На месте работает химико-радиометрическая лаборатория для контроля вредных веществ в воздухе.

В тушении участвуют 70 человек и 20 единиц техники.