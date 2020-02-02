Чемпион России по боксу пошел на сотрудника Росгвардии в Москве

Сломанным носом закончилась для сотрудника Росгвардии встреча с боксером Георгием Кушиташвили. Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел в центре Москвы, в ночь на 2 февраля.

По данным канала, спортсмен находился в машине с другом Овиком Оганнисяном, когда их остановили для проверки документов. Друзья отказались показать паспорта и устроили небольшой бой с сотрудником Росгвардии. Судя по тому, что у представителя закона оказался сломан нос, можно сказать, что он проиграл в этом неравном бою.

Боксеры решили отпраздновать победу попыткой бегства, но их задержали. При обыске у Кушиташвили нашли сверток с неизвестным веществом. Сверток отправлен на экспертизу.



