Происшествия
Чемпион России по боксу пошел на сотрудника Росгвардии в Москве
Сломанным носом закончилась для сотрудника Росгвардии встреча с боксером Георгием Кушиташвили. Как сообщает телеграм-канал Baza, инцидент произошел в центре Москвы, в ночь на 2 февраля.
По данным канала, спортсмен находился в машине с другом Овиком Оганнисяном, когда их остановили для проверки документов. Друзья отказались показать паспорта и устроили небольшой бой с сотрудником Росгвардии. Судя по тому, что у представителя закона оказался сломан нос, можно сказать, что он проиграл в этом неравном бою.
Боксеры решили отпраздновать победу попыткой бегства, но их задержали. При обыске у Кушиташвили нашли сверток с неизвестным веществом. Сверток отправлен на экспертизу.
Справка:
Георгий Кушиташвили - Чемпион России 2015 года в категории до 81 кг. Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года. Чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 кг. 18 августа федерация бокса России официально включила Георгия Кушиташвили в состав сборной России для участия в чемпионате мира по боксу среди мужчин 2019 года. Спортсмен выиграл у спортсмена из Уэльса Сэмми Ли и белоруса Михаила Даугалявца. В четвертьфинале уступил кубинцу Хулио ла Крусу.