Площадь пожара в «Лениздате» увеличилась до 200 квадратных метров. Людей эвакуируют

Площадь возгорания в здании «Лениздата» на набережной Фонтанки, 59 увеличилась до 200 квадратных метров. Актуальную цифру 2 февраля приводит ГУ МЧС по Петербургу.

Уточняется, что в данный момент сотрудников офисов эвакуируют, есть угроза распространения огня на пятый этаж. Ранг пожара по-прежнему второй, информация о пострадавших уточняется.

Ранее «Фонтанка» писала, что в центре петербурга горит бизнес-центр «Лениздат». Очевидцы и спасатели подтвердили, что на четвёртом этаже из двух окон вырывалось пламя, люди кричали о помощи.



