На Свердловской набережной KIA влетела под маршрутку. Один человек погиб, пятеро пострадали

KIA Ceed и маршрутный ПАЗ столкнулись в Калининском районе Петербурга 1 февраля. Есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 23.20 из-за того, что легковая вылетела на встречную полосу Свердловской набережной у дома № 18. Машина перелетела через разделительный бордюр и врезалась в автобус 503 маршрута под управлением 42-летнего мужчины.

В итоге водитель KIA погиб на месте. Пять пассажиров ПАЗа получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.



