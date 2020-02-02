В Интернете появились ролики с волнениями среди рабочих Лахта Центра. По данным «Фонтанки» их успокоили еще неделю назад.

Видеоролики с волнениями среди рабочих турецкой компании «Ренейссанс Констракшн», ведущей строительные работы в комплексе «Лахта Центр», появились в Интернете. Как стало известно «Фонтанке», на видео запечатлены события, имевшие место на территории Лахта Центра еще 27-го января, в минувший понедельник.

На место утром 27-го января пришлось выезжать сотрудникам полиции. В итоге все закончилось одним случайно разбитым в офисе стеклом, протоколом за брань в общественном месте и разъяснительной беседой.

Около 200 человек сотрудников «Ренейссанс Констракшн», генподрядчика стройки, требовали от руководства компании выплаты «тринадцатой зарплаты» за 2019 год.





«В связи с имевшими 27 января 2020 года волнениями среди работников на строительном объекте МФК «Лахта Центр», АО «Ренейссанс Констракшн» приняты меры урегулирования, проведены переговоры с трудовым коллективом на предмет выяснения всех обстоятельств, послуживших основанием для предъявления претензий со стороны работников, проверены заявленные требования», – рассказали «Фонтанке» в «Ренейссанс Констракшн».

Как отметили в компании, рабочим объяснили, что зарплата им 15 января выплачена в полном объеме, задолженности перед работниками нет. «В настоящий момент работа на объекте продолжена, ведется конструктивный диалог с работниками и разъяснительная работа», – рассказали «Фонтанке».