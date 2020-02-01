На набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и лёг на крышу у кромки воды

Автомобиль с водителем сорвался с набережной в реку в Адмиралтейском районе Петербурга. В ночь на 2 февраля к месту направились экстренные службы.

Авария произошла в районе дома №162 по набережной реки Фонтанки. По данным нашего издания, серая «Мазда БТ-50» пробила ограждение и встала на крышу, не долетев до воды.

По данным нашего издания, водитель был трезв, выбрался из машины самостоятельно и отказался от госпитализации. Обстоятельства ДТП выясняются.



