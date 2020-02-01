Жительницу Мурино проверяют на коронавирус. Таких, как она, много

Жительницу Всеволожского района Ленобласти госпитализировали с подозрением на коронавирус. 56-летняя пенсионерка вернулась с острова Хайнань и почувствовала недомогание.

Подробности 1 февраля сообщает 47news. Уточняется, что речь идёт о женщине из Мурино. Изначально о заболевшей сообщили в местном паблике. Выяснилось, что в Токсовской больнице, куда она обратилась, собрали анамнез, в том числе врач поинтересовался, где отдыхала пациентка. Услышав страшное «Хайнань», доктор направил пенсионерку в Боткина. Диагноз, правда, пока не поставлен.

«Вы думаете, это первый случай? Уже несколько жителей Ленинградской области проверялись и проверяются на наличие коронавируса. Но ни у кого диагноз не подтвердился. Скорее всего, и в данном случае мы имеем дело с гриппом или банальной простудой, тем более после перелета», – сообщил собеседник в правительстве Ленобласти.

В больнице Боткина подтвердили госпитализацию женщины и сообщили, что она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее стали известны подробности госпитализации китайского студента в Петрозаводске. На сегодняшний день из ближайших точек относительно Петербурга коронавирус подтвердился только у одного человека в Финляндии. В России болеют двое – в Тюменской области и Забайкалье. В самом Китае число погибших приближается к трем сотням, а зараженных уже почти 12 тысяч.



