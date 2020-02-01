В России стало одной партией больше. В политику пошёл писатель Захар Прилепин

В России появилась новая партия «За правду», председателем которой стал писатель Захар Прилепин. На учредительном съезде в здании Центрального телеграфа в Москве по итогам голосования было принято единогласное решение о создании, пишет 1 февраля ТАСС.

Первыми заместителями председателя партии стали Александр Бабаков и Александр Казаков, заместителем председателя — Сергей Пускепалис, а секретарем Центрального комитета партии — Александр Воробьев.

О создании движения Прилепин объявил в октябре 2019 года. Он также тогда не исключил своего выдвижения на выборах в Государственную думу в 2021 году.

Ранее о намерении создать партию праволиберального толка.объявил один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic бизнесмен Александр Даванков. Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров также объявил, что идет в политику. Предприниматель собирается создать «Партию прямой демократии», которая будет участвовать в региональных и госдумовской выборных кампаниях 2020 и 2021 годов.



