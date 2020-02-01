Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге стало уголовным и ушло в центральный аппарат СК

Гибель 29-летнего рабочего Матвея Кучерова под обломками СКК в Петербурге стала уголовным делом. По данным «Фонтанки», оно было возбуждено Следственным комитетом по Петербургу поздним вечером 31 января и сразу же ушло наверх.

Собеседник издания рассказал, что речь идет о статье 216, часть 2, УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина материалы сразу же передали в центральный аппарат.

«Фонтанка» писала, что Бастрыкин накануне поручил возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего в ходе обрушения СКК. Также мы показали глазами рабочего, как крышу комплекса отпиливали за час до обрушения. Камера, скорее всего, была установлена на каске погибшего позднее 29-летнего Матвея Кучерова.



