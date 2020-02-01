Посол США в России про Овечкина: Лучший игрок во всем мире

Посол США в России Джон Салливан высоко оценил выступления нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Он отметил, что следит за выступлениями Овечкина и считает его своим любимым игроком.

«По моему мнению, Александр — лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет», — цитирует Салливана 1 февраля ТАСС.

В Москве Салливан посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичными «Спартаком» и «Динамо» и произвел символическое вбрасывание.

Овечкин занимает восьмое место среди лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.





Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — чех Яромир Ягр (766).