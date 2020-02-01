«Из Малайзии, Германии, Финляндии меня просто выгоняли, а вы в камеру сажаете». В «Стокманне» взяли араба на кармане

«Карманный» отдел уголовного розыска огорчил иностранца после того, как тот покинул кафе с чужими деньгами. Арабский язык оперативники не знают, на французском он отказался общаться, а предъявил он им нарушение европейского кодекса.

По информации «Фонтанки», 1 февраля Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца 50-летнего гражданина Алжира Титук Фарука. Ему предъявили 35 тысяч рублей, аккуратно вытащенных им 30 января из чужой висящей куртки в кафе «Невского центра». Другое дело, что при задержании с поличным он устроил оперативникам дискуссию по поводу прав. Диалог продолжался и в отделе полиции.

По данным «Фонтанки», алжирец не скрывал своего ремесла. Все же, указывая, что во всех странах, где его ловили, к нему относились по-человечески. То есть оформляли и быстро выдворяли. Он настойчиво загибал пальцы, перечисляя Германию. Финляндию, Малайзию, Таиланд, Сербию. Действительно, в его паспорте имеются отметки с «депортом» из этих стран. Когда же его определили в камеру, то он искренне возмущался, требуя соблюдать европейские правила по отношению к карманным ворам. Полемика прекратилась, когда появился следователь.

Тогда гражданин Алжира вспомнил, что не говорит по-русски, перейдя на арабский. Когда же ему было замечено, что он должен отлично владеть французским, то и на нем он отказался объясняться.

«Фонтанке» известно, что он прибыл в Петербург в середине декабря из Стамбула, остановился в неплохой квартире на Невском проспекте, а виза его просрочена.



