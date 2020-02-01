На севере Петербурга мужчина на «Пежо» сбил первоклассника. Мальчик не заметил красный

Водитель «Пежо» сбил семилетнего ребёнка в Выборгском районе Петербурга 1 февраля. Мальчика госпитализировали с места ДТП.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, всё произошло в районе дома №16/4 по Северному проспекту в четвёртом часу дня. Первоклассник перебегал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, в этом время на него наехал 45-летний мужчина, управляющий автомобилем «Пежо».

В результате мальчик получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Проводится проверка.



