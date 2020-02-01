Три года за ложную информацию о коронавирусе: полицейские задержали женщину за голосовое сообщение в WhatsApp

Полицейские Актюбинской области в Казахстане задержали работницу фармацевтической компании, распространившую ложную информацию о коронавирусе.

«В ходе мониторинга социальных сетей 29 января выявлен факт распространения заведомо ложной информации посредством социальной сети WhatsApp. В ходе проведения проверочных мероприятий личность женщины, распространившей голосовое сообщение, установлена», – сообщает 1 февраля пресс-служба департамента полиции Актюбинской области

Вину женщина признала. Ей грозит крупный штраф, исправительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет. Столько же грозит задержанному ранее работнику скорой помощи из Капшагая, который рассылал видеосообщение о «70 больных коронавирусом в Алматы».

Напомним, что коронавирус окружает Петербург. Новый случай заподозрили в Карелии, а ранее они были обнаружены в Финляндии и Эстонии. В России — в Забайкалье и Тюменской области. В самом Китае число погибших приближается к трем сотням, а зараженных уже почти 12 тысяч.



