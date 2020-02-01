«Никаких саркофагов». Сознательный китайский студент с возможным коронавирусом сдался петрозаводским врачам сам

Появились подробности госпитализации китайского студента в Петрозаводске. В отличие от Забайкалья, заболевший обошёлся без специального бокса. Всё было довольно буднично и не кинематографично.

Как 1 февраля сообщает 47news со ссылкой на вахтёра общежития Петрозаводской консерватории, поводом для помещения молодого человека в больницу стала повышенная температура. Медикам он сдался сам.

«Вообще врача я вызвал его соотечественнице, девушка приехала пару дней назад. А у нас уже дня три действует распоряжение – ко всем приезжим из Китая приглашать врача для осмотра. В общем, доктор приехала, а студент сам спустился к ней. Вроде как жаловался на высокую температуру. Вызвали скорую, погрузился он сам, никаких саркофагов не было, в маске просто вышел и уехал», – пояснил сотрудник кампуса.

Про студента известно немного – в комнате жил один, пару дней назад вернулся из Шанхая, общался с приятелем-земляком. К слову, у девушки, по чью душу приезжали врачи, подозрительную симптоматику не выявили.





По словам собеседника издания, в девятиэтажке живет около 120 студентов из Поднебесной. Из них 104 скоро должны вернуться с каникул по случаю китайского Нового года. Всего же здание рассчитано на 500 человек. Пока, как заявил вахтер, «никто не чихает и не кашляет».

Больного поместили в медицинский изолятор в Петрозаводске. Его состояние оценивается как стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Петербург и в Москву. Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что студент из Китая госпитализирован в Петрозаводске с температурой 37,3. До этого коронавирус подтвердился у одного человека в Финляндии, ещё двое с подозрением изолированы в Таллине. В России два случая подтверждены в Тюменской области и Забайкалье. В самом Китае число погибших приближается к трем сотням, а зараженных уже почти 12 тысяч.