Семак: Я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой Кокорина нужно отправлять в аренду

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокориным, отправленным в «Зенит-2».

«До меня так же, как и до Саши, донесли информацию, что он не едет с нами на вторые сборы. Я свою позицию уже озвучивал и повторю еще раз: я как главный тренер не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, всё решается на уровне руководства. Думаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и всё скажет», – цитирует 1 февраля Семака пресс-служба «Зенита».

29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с основной командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг возможность ухода в аренду в сочинский клуб.

Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами.

Читайте мнение об этой ситуации главы отдела спорта «Фонтанки» Федора Погорелова.



