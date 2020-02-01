В Петербурге ждут снег с дождем и сильный ветер. В Ленобласти не легче

Мокрый снег, переходящий в дождь, и сильный юго-восточный, южный ветер до 7-12 метров в секунду ожидает Петербург в ночь на 2 февраля, сообщает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

По данным ведомства, температура воздуха будет колебаться от –1 до + 1 градуса. Днем будет небольшой дождь и туман. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +2…+4 градуса. Также будет дуть юго-восточный, южный ветер, но со скоростью 5-10 метров в секунду.

Жителей Ленинградской области предупреждают о метели, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра до 15 метров в секунду. Также МЧС ожидает налипание мокрого снега и гололедицу, поэтому призывают не только водителей, но и пешеходов быть на дорогах особенно осторожными.

Уже в воскресенье, 2 февраля, в области ночью пройдет мокрый снег, в отдельных районах сильный, переходящий в метель, на западе его дополнит дождь. Температура воздуха на западе будет колебаться от +2 до –3 градусов, а на востоке – ожидается 3-8 градусов мороза. Подует юго-восточный, южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.





Днем осадки продолжатся более умеренно: область ждет небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер ослабнет до 5-10 метров в секунду. Термометры в среднем будут показывать от 0 до +5 градусов, а атмосферное давление будет понижаться.

Ранее сообщалось, что январь 2020 года стал самым теплым в Петербурге за всю историю наблюдений.