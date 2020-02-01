«Надеюсь, что без жертв»: застывшая на льду инвалидная коляска создала интригу на Крюковом канале

Видела вмерзшие веники, дорожные знаки, метлы и даже стулья... Но такое – впервые. Петербурженка Ира Митропольская обнаружила на льду Крюкова канала... одиноко стоящую инвалидную коляску.

«Надеюсь, это история без жертв», – написала девушка 1 февраля. Владельца транспортного средства, если он и был, обнаружить рядом не удалось. Петербуржцы окрестили такой пейзаж «сюром», но понадеялись, что все завершится хорошо.

Лед на каналах едва ли можно считать прочным. Из-за аномальной зимы даже покрывшиеся коркой водоемы за пределами Петербурга не выдерживают людей. Недавно из воды вытащили двух школьниц.



