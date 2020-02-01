Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию веру в бога. В гимне он уже есть
Вписать веру в бога в Конституцию России предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мнение он выразил 1 февраля во время трапезы по случаю одиннадцатой годовщины интронизации.
«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная страна», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» – приводит слова предстоятеля Русской православной церкви в телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Патриарх добавил, что в настоящее время можно было бы начать дискуссию об этом.
Кирилл, в миру Владимир Гундяев, стал патриархом РПЦ 1 февраля 2009 года. До интронизации он был митрополитом Смоленским и Калининградским.
Справка:
Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме 23 января, спустя всего неделю после оглашения президентом его идей. И «Единая Россия», и «оппозиционные фракции» единогласно их поддержали. Второе чтение может пройти не так стремительно. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправок очень много, поэтому обсуждается вопрос переноса второго чтения «на конец февраля либо на начало марта».
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