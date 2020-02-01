Камера сняла в гипермаркете Новосибирска, как рушится стеллаж с сотнями бутылок вина. Завалило работника зала

В гипермаркете новосибирской сети «Гигант» рухнули полки с бутылками вина. Под массой алкоголя оказался погребен человек.

Как пишет 1 февраля НГС, полки с вином не выдержали и обрушились в гипермаркете на Бердском шоссе во время расстановки товара. Один сотрудник успел отскочить, второй, который сидел на полу, оказался под ними. О состоянии пострадавшего не сообщается, но вино растеклось лужей по всему торговому залу.

С 2020 года выросли акцизы на вино. На тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые – с 36 до 40 рублей. Причем уравняли ставки на вина, производимые в России и ввозимые. Появился и акциз на виноматериалы. По оценкам игроков рынка, российские и импортные напитки подорожают из-за этого в течение года на 5–10%.



