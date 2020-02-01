В Петербурге больше трёх дней ищут 22-летнюю девушку. Камеры зафиксировали её прогулку по Васильевскому острову

В Петербурге полиция, волонтёры и знакомые ищут 22-летнюю Кристину Кукушкину уже больше трёх дней. Девушка пропала после корпоратива на Биржевой линии Васильевского острова.

Как рассказала «Фонтанке» подруга разыскиваемой, их поиски пока зашли в тупик. По камерам видеонаблюдения удалось отследить часть пешего перемещения Кристины в окрестностях лофта в утро исчезновения. Полиция сейчас проверяет все возможные версии. Уголовное дело пока не возбуждено.

Последний раз знакомые видели девушку в лофте на Биржевой линии, 12. Выйти из здания ей помог работник мастерской. С тех пор телефон петербурженки, работавшей официанткой в заведении на Рубинштейна, выключен.

Около трёх недель в Петербурге и Ленобласти ищут капитана студенческого хирургического общества. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



