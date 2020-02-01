В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

Двух подростков на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде сбил нетрезвый водитель. Об этом происшествии 1 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как уточняет ведомство, ДТП произошло в 11 часов вечера минувшей пятницы. Оба подростка остались живы, но были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Виновника происшествия сотрудники полиции задержали и составили административный протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Сейчас проводится проверка и выясняются детали инцидента.





Это уже не первое ДТП, случившееся по вине нетрезвого водителя в Нижнем Новгороде за последнее время. 7 декабря пьяный автомобилист не справился с управлением, и в результате пострадали десять школьников и двое сопровождавших их взрослых. Одна из них, школьная учительница, позже скончалась в больнице.