Певица МакSим прекращает карьеру из-за болезни. Все концерты отменили

Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что её подопечная больше не может давать концерты в силу проблем со здоровьем. Информация об отмене выступлений появилась в инстаграме менеджера 1 февраля.

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий», – написала Соколова.

Продюсер попросила прощения у поклонников певицы и призвала к пониманию.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», – анонсировала премьеру Маргарита Соколова.





Марина Абросимова, известная по сценическому имени МакSим, попала в аварию в апреле минувшего года, находясь в другой стране. Из-за лопнувшего колеса автомобиль развернуло на мокрой дороге и вынесло в кювет. В результате артистка получила гематомы.

Певица стала популярной в 2006 году после выхода песни «Трудный возраст». Все её последующие композиции некоторое время становились хитами, а трек «Знаешь ли ты?» считается неофициальным гимном болельщиков «Спартака».