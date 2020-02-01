США посулили Белоруссии отмену санкций. «Такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели»

Вашингтон рассмотрит вопрос снятия санкций против Минска, но пока рано говорить об их отмене. Об этом 1 февраля сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Речь идет о санкциях в отношении граждан Белоруссии и белорусских компаний, в том числе «Белнефтехима», которые были введены после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. Согласно позиции США, выборы не соответствовали демократическим нормам. Из-за ввода санкций Белоруссия отозвала своего посла в Вашингтоне, после чего Минск покинул посол США.

«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего», — сказал госсекретарь. Он отметил, что «пока до этой точки не дошли», но «такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», пишет РБК.

По словам Помпео, на встрече с Лукашенко обсуждалось соблюдение в Белоруссии прав человека, и в этом вопросе, отметил Помпео, «сделан значительный прогресс», Он добавил, что дальнейшие улучшения в сфере прав человека — «единственный способ снятия санкций».





1 февраля Помпео прилетел в Минск для встречи с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Во время визита госсекретарь сообщил, что Вашингтон в ближайшее время назначит посла в Минск. Он отметил, что США начнут поддерживать экономическое развитие Белоруссии, привлекая в страну американские предприятия.

В июне 2019 года президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии на год. В сообщении о продлении отмечалось, что действия некоторых членов белорусского правительства «по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».