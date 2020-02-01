Происшествия
На Сенатской площади во время акции против изменения Конституции задержали 10 человек
Народный сход против изменения Конституции на Сенатской площади в Петербурге завершился задержаниями. Девять активистов 1 февраля доставлены в 77 отдел полиции. Ещё один – в 78-й. Защиту к ним не пускают.
Об этом стало известно из трансляции в Facebook правозащитника Динара Идрисова, который сейчас пытается попасть к задержанным. Сотрудники полиции изымают плакаты и беседуют с Вадимом Казаком, Мариной Кен, Али Кантемировым, Евгением Мусиным и Александром Тонконоговым. Также в отделе находятся Асан Мумджи, Егор Копанев и Владимир Шипицын. Последнего силовики якобы уронили на землю при задержании, активист ударился головой, от неотложной помощи он отказался. Кроме того, сообщается, что ещё одного участника акции, Андрея Макашева, везут в 78 отдел полиции.
Справка:
Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме 23 января, спустя всего неделю после оглашения президентом его идей. И «Единая Россия», и «оппозиционные фракции» единогласно их поддержали. Второе чтение может пройти не так стремительно. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправок очень много, поэтому обсуждается вопрос переноса второго чтения «на конец февраля либо на начало марта».
Члены рабочей группы по выработке других правок предлагают ввести в Конституцию термин «верховный правитель». Член группы Елена Альшанская убеждала «Фонтанку», что их собрание – «не колхоз».
Более 30 000 человек подписались под «манифестом граждан России» против изменения Конституции.