На Сенатской площади во время акции против изменения Конституции задержали 10 человек

Народный сход против изменения Конституции на Сенатской площади в Петербурге завершился задержаниями. Девять активистов 1 февраля доставлены в 77 отдел полиции. Ещё один – в 78-й. Защиту к ним не пускают.

Об этом стало известно из трансляции в Facebook правозащитника Динара Идрисова, который сейчас пытается попасть к задержанным. Сотрудники полиции изымают плакаты и беседуют с Вадимом Казаком, Мариной Кен, Али Кантемировым, Евгением Мусиным и Александром Тонконоговым. Также в отделе находятся Асан Мумджи, Егор Копанев и Владимир Шипицын. Последнего силовики якобы уронили на землю при задержании, активист ударился головой, от неотложной помощи он отказался. Кроме того, сообщается, что ещё одного участника акции, Андрея Макашева, везут в 78 отдел полиции.



