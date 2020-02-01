Метровая авиабомба и газовая труба могли стать соседями в Луге

Эхо войны раскопали рабочие при протягивании газопровода в Лужском районе Ленобласти. Метровая авиабомба высунулась 1 февраля из траншеи в райцентре и напугала рабочих.

Как рассказали 47news в областном главке МЧС, субботним вечером снаряд времён ВОВ с улицы Гагарина в Луге будут эвакуировать. Грузить опасный артефакт для перемещения на полигон будет дежурная смена Невского спасательного центра.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев рассказал, что неразорвавшуюся бомбу примерно в метр длиной обнаружили накануне около шести вечера на пересечении улицы Гагарина и Белозерского переулка. На поверхность авиационный снаряд подняли сотрудники компании-подрядчика, которая тянет газопровод среднего и низкого давления от Белозерского переулка до улицы Горной.

«Сейчас место огорожено, дежурит полиция. На место выезжал районный отряд взрывотехников, но авиаснаряды – не их специализация. Так что дожидаемся спасателей», – добавил он.



