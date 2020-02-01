США готовы накачать Белоруссию нефтью. На сто процентов

Госсекретарь США Майк Помпео во время делового визита в Минск заявил, что Америка готова полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом сообщает 1 февраля агентство Белта.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов, по конкурентным ценам», – сообщил политик журналистам в белорусской столице, добавив, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

Госсекретарь США прибыл в Минск в рамках евразийского турне, далее он отправится в Казахстан и Узбекистан. Майк Помпео – не единственный американский политик высокого уровня, посетивший Белоруссию за последнее время: в августе с визитом в стране был советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Напоминаем, что сейчас Минск покупает только российскую нефть, но в январе этого года Белоруссия объявила, что ищет новых поставщиков. По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, делать закупки только в России стало «экономически нецелесообразно».



