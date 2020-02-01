Коронавирус окружает Петербург. Новый случай заподозрили в Карелии

Студент консерватории в Петрозаводске вернулся из Китая и был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Как сообщил 1 февраля глава Министерства здравоохранения республики Карелия Михаил Охлопков, у больного зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе. Состояние стабильное. Взяты анализы для диагностики коронавирусной инфекции. Материалы для исследования направлены в Санкт-Петербург и в Москву. Завтра вечером, 2 февраля, результаты должны быть готовы. Остальные студенты консерватории, проживающие в общежитии, находятся под наблюдением медиков.

Ранее случай заболевания был выявлен в Финляндии — в 50 км от границы с Ленобластью. Двое были госпитализированы в Эстонии. В России два случая подтверждены в Тюменской области и Забайкалье. В самом Китае число погибших приближается к трем сотням, а зараженных уже почти 12 тысяч.



