В Весёлом Посёлке мужчина швырнул коктейль Молотова в храм апостола Петра. «Фонтанка» показывает видео поджога

Неизвестный мужчина попытался поджечь дом служителей храма апостола Петра в Невском районе Петербурга. Выходка явно не была спонтанной, глубокой ночью 1 февраля он принёс с собой коктейль Молотова.

Запись с камеры видеонаблюдения оказалась в распоряжении «Фонтанки». На кадрах видно, как некто через забор бросает бутылку с зажигательной смесью в дом причта на Искровском проспекте, 11Б. Затем зарево от огня освещает всё вокруг, а мужчина стремительно убегает прочь.

«Шалость» злодея не удалась, пламя лишь подкоптило стену. С места происшествия изъяты обгоревшие пробка и фитиль.

В минувшем году в карельской Кондопоге школьник сжёг старинную церковь Успения Богородицы. Деревянное здание было полностью уничтожено, подростка отправили на принудительное лечение.



