Самолёты ВКС вылетают в Китай за россиянами. Посольство РФ составляет списки на срочную эвакуацию

Россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая будут эвакуировать самолеты Воздушно-космических сил России. Об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Вывозить людей начнут уже с этой субботы, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости. Приказ отдал лично глава государства.

Российское посольство в Пекино объявило, что составляет списки желающих срочно покинуть провинцию Хубэй. По возвращении на родину эвакуированным предстоит провести 14 дней в карантине.

Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки резко увеличилось. Погибли уже 259 человек. Первые заболевшие накануне были выявлены и на территории России — в Тюменской области и Забайкальском крае. 2019-nCoV обнаружили в 50 километрах от российской границы, в Финляндии. Ещё у двух китайских граждан в Таллине подозревают коронавирус.





Ранее «Фонтанка» расскпазывала, как проходила эвакуация петербургских туристов с острова Хайнань. Операция пошла не по плану, зато в Пулково они прилетят уже проверенными на коронавирус.