На улице Бадаева в квартире чуть не сгорели мать и двое маленьких детей

Двухкомнатную квартиру в Невском районе Петербурга тушили пожарные днём 1 февраля. Пострадала женщина и двое маленьких детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, из дома 8/1 на улице Бадаева были эвакуированы 40-летняя жительница, а также её четырёхлетняя дочь и трёхлетний сын. С ожогами тела их передали в карету скорой помощи.

18-метровая комната выгорела на треть. О причинах пожара пока не сообщается.



