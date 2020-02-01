В столице подняли цены на проезд в метро и наземном транспорте — стало дороже Петербурга

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы выросла вслед за Петербургом. И теперь снова стала в целом выше, чем в Северной столице.

Как сообщает столичный департамент транспорта, билет на одну поездку теперь стоит 57 рублей (было 55 рублей), карта на две поездки — 114 рублей (110 рублей раньше). Одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 40 рублей (раньше — 38 рублей). А поездка при оплате банковской картой — 44 рубля ( 42 рубля раньше). Карта на «90 минут» стоит теперь 62 рубля (59 рублей раньше). Карта на 60 поездок — 1970 рублей (1900 рублей раньше).

Напомним, что с 1 января разовый проезд на наземном транспорте и в метро в Петербурге подорожал на 10 рублей – до 50 и 55 рублей соответственно. Поездки по единому электронному билету обойдутся дешевле: первые десять – по 38 рублей в метро и по 37 — в автобусе; дальше — меньше.

Месячный билет для метро вырос в цене до 1870 рублей, суточные единые билеты теперь стоят от 185 рублей до 705 рублей в зависимости от количества дней, а единый на 90 минут – 68 рублей.



