Написавший жалобу на комика Долгополова объяснился. «Меня оскорбила хула и глумление»

Житель Орехово-Зуево, который, как выяснилось обратился в прокуратуру по поводу оскорбления чувств верующих комиком Александром Долгополовым, объяснил журналистам, почему решил это сделать. По его словам, шутки юмориста он воспринял как «удар ниже пояса».

«Меня оскорбила хула. Оскорбило глумление. Та циничная форма, в которой он все это дело выкладывал. Есть какие-то вещи — они у каждого человека есть, сокровенные. Это сейчас не произносится просто. Сейчас произносится «свобода», ещё что-то. Ну, а какая может быть свобода?», – цитирует Войнова 1 февраля Baza.

По его словам, его поддержал в решении обратиться в прокуратуру и его батюшка. «Всё правильно. Нечистое должно быть наказано». Ну, не наказано, а убрано с экранов — вот как было сказано», – сказал мужчина.

По его словам у него была два желания: чтобы вот видеоролик был изъят из «Ютьюба», и чтобы концерт Долгополова в Орехово-Зуево был отменён.

Молодой юморист покинул Россию в спешке после того, как его шутками в петербургском баре заинтересовалась полиция Московской области. Внимание к комику привлёк ранимый житель Орехово-Зуево, который посмотрел запись шоу и услышал оскорбление религиозных чувств верующих. Правоохранительные органы проводят проверку, уголовное дело не возбуждено, и артист смог беспрепятственно пересечь границу.



