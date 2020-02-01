Беглов прокомментировал гибель рабочего при обрушении СКК

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал ЧП во время работ по демонтажу спортивно-концернтного комплекса «Петербургский». Накануне при отпиливании держащих крышу вант произошло обрушение, под завалами погиб 29-летний сварщик Матвей Кучеров.

«Потрясён случившимся, как и все петербуржцы. Искренне сочувствую родным и близким! Поставил задачу оказать помощь семье погибшего», – написал губернатор 1 февраля на своей странице во «ВКонтакте». Беглов добавил, что ему довелось работать монтажником-высотником. «Хорошо знаю: организация работ на высоте, тем более на сложном объекте, требует безукоризненного соблюдения техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности», – отметил градоначальник и добавил, что город возьмёт под особый контроль соблюдение строительными и другими компаниями техники безопасности.

По словам губернатора, в конце июня стало понятно, что экксплуатация здания СКК может быть небезопасной, когда и было выписано соответствующее предписание МЧС.

При отсоединении 15-го крепления конструкция СКК обрушилась. Матвей Кучеров, находившийся на кровле, не успел зацепиться за люльку с напарником Александром Бардыниным и упал. Его тело нашли под завалами. Глава Следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего. Подробнее о трагедии и о том, что ей предшествовало, читайте в материале «Фонтанки».

«Фонтанка» глазами рабочего показала, как отпиливали ванты, на которых держалась крыша СКК, за час до обрушения.



