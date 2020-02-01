Начался приём заявок на предоставление гранта Андрея Павленко. Журналисты поделят между собой 640 тысяч рублей

Грант петербургского онколога Андрея Павленко начал свою работу 1 февраля. Издания, их журналисты и фрилансеры уже могут отправлять свои заявки на финансирование материалов и медиапроектов о людях, борющихся с онкологическими заболеваниями.

«Мы создавали проект "Жизнь человека" вместе с Андреем, чтобы информировать пациентов о лечении онкологии. Он хотел, чтобы и после его ухода, это дело продолжало жить. Сегодня мы объявляем о начале работы гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и журналистов», – говорится на сайте спецпроекта.

Учредители просят откликнуться всех, кто готов открыто говорить о проблемах онкологии и влиять на изменение ситуации на местах. Отчёты о потраченных средствах будут публиковаться ежемесячно. В феврале грантовый фонд составляет 640 тысяч рублей.

В медицинский совет гранта вошли три хирурга-онколога, среди которых петербуржец Ростислав Павлов, заведующий отделением операционного блока и ЦСО в клинике высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова.

Хирург Андрей Павленко был похоронен 6 января в Петербурге. О том, что болезнь не оставила ему шансов, он сообщил заранее. После того, как весной 2018 года у него обнаружили рак желудка в третьей стадии, Павленко продолжал оперировать, основал фонд, вел блог о течении болезни и о проблемах онкологии в России. Перед его смертью был учрежден грант Павленко, часть которого пойдет на медиапроекты, касающиеся онкологии, а часть – на поддержку семьи врача.



