Закрывайте окна. В Петербурге задержали форточника-стахановца

Жители трех районов Петербурга могут спокойно ходить на работу и учебу. Полицейские задержали предполагаемого форточника, который с октября прошлого года успел проведать более 20 квартир.

Как 1 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали по горячим следам, сразу после того как он вычистил квартиру на проспекте Большевиков. По данным полиции, 40-летний безработный петербуржец причастен 22 кражам в Невском, Фрунзенском и Московском районах города.

Подозреваемый вину отрицать не стал и сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).





Все кражи, как рассказали в главке, проходили по одному сценарию: злоумышленник выбирал квартиры исключительно на втором этаже, отжимал стеклопакеты или балконные двери и проникал в чужие жилища. Как выяснилось, мужчина совершенно не интересовался социальным статусом или возрастом владельцев квартир, он смотрел только на внешнюю привлекательность домов. Злоумышленник похищал шубы, дорогую технику, деньги, ювелирные украшения и драгоценности, дорогой алкоголь, инструменты. По предварительным оценкам, с октября прошлого года мужчина вынес имущества более чем на 1 миллион рублей. Как форточник сам рассказал следователям, все похищенное он сдавал в ломбарды, а деньги тратил на себя.

На данный момент часть украденных вещей удалось изъять, а в отношении мужчины продолжается расследование, решается вопрос о заключении его под стражу.