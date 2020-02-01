Яркий метеор стрелою пронесся над Уралом. Посмотрите, как это было

Над Уралом сняли на видео быстрый метеор, который пересек ночное небо сразу над пятью регионами России.

«Вспышку метеора можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей в 03:13 по времени Екатеринбурга. Место съёмки – Ирбитский район Свердловской области», – написал автор видео 1 февраля.

В новогодние праздники метеорный поток Квадрантиды устроит над Россией космический салют. Его могли наблюдать и жители Петербурга. А перед Новым годом на самую длинную ночь года пришелся пик метеорного потока Урсиды.



