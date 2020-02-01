Коронавирус ударил по айфонам: Apple закрывает магазины в Китае

Корпорация Apple 1 февраля объявила о временном закрытии своих магазинов в Китае из-за коронавируса.

«В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются», – говорится в сообщении, которое появляется при попытке найти магазин в Китае на официальном сайте.

Китайские производители смартфонов, а также Apple, чьи фабрики находятся на территории Китая, временно перенесли поставки устройств в Россию из-за вспышки коронавируса. Эксперты ожидают, что это приведет к дефициту смартфонов и росту цен.

Число заболевших коронавирусом в Китае за сутки резко увеличилось. Погибли уже 259 человек.





Первые заболевшие накануне были выявлены и на территории России — в Тюменской области и Забайкальском крае. 2019-nCoV обнаружили в 50 километрах от российской границы, в Финляндии. Ещё у двух китайских граждан в Таллине подозревают коронавирус.

Накануне финансовые аналитики заявили, что пандемия коронавируса может стать более серьезным «черным лебедем», чем мировой экономический кризис 2008–2009 годов.