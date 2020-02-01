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Власть
01.02.2020 12:49
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Суд ударил по депутатскому братству. В подконтрольном лидеру петербургской «Единой России» округе могут пройти новые выборы

Политическая карьера брата главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова Василия оказалась под угрозой. Суд отменил результаты выборов, в результате которых тот получил мандат муниципального депутата.

Суд ударил по депутатскому братству. В подконтрольном лидеру петербургской «Единой России» округе могут пройти новые выборы

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Решение признать недействительными результаты выборов в одном из округов муниципалитета «Черная речка», расположенного на подконтрольной спикеру петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова территории, Приморский районный суд принял 31 января. Он встал на сторону оппозиционного активиста Павла Чупрунова, которого до этих выборов не допустили. Если решение не отменит городской суд, осенью «Черную речку» ждут новые выборы — и на них заново доказывать свою состоятельность избирателям придется близким к Вячеславу Макарову кандидатам, в том числе его родному брату. «Фонтанка» рассказывает, каким образом все мандаты в этом муниципалитете во время последней кампании достались единороссам.

«Я абсолютно ответственно заявляю. Не было никаких серьезных нарушений, которые повлияли на волеизъявление избирателей. Не было таких нарушений», — провозгласил спикер Законодательного собрания Петербурга и лидер городской «Единой России» Вячеслав Макаров, когда закончились муниципальные выборы, которые председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «беспрецедентными по цинизму». 

С тех пор петербургские суды, которые зарегистрировали больше трехсот исков от проигравших кандидатов, приняли несколько точечных решений в их пользу. Но еще ни разу суд не ставил под сомнение легитимность выборов на политической родине самого Вячеслава Макарова — в муниципалитетах, расположенных на его избирательной территории. Это весь Петроградский район и кусочек Приморского — муниципалитет «Черная речка».

Уже больше десяти лет в совете депутатов «Черной речки» заседает Василий Серафимович Макаров — военный пенсионер, младший брат спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. В сентябре прошлого года жители муниципалитета в третий раз доверили ему представлять их интересы. Правда, выбора у них почти не было. 


Конкурс на депутатский мандат в «Черной речке» был беспрецедентно низким: на двадцать мест претендовали двадцать четыре кандидата. Из них двадцать — единороссы. Четверо — близкие к ним самовыдвиженцы, в частности, члены молодежного совета, собранного при администрации Петроградского района. Каждой пятерке кандидатов от «Единой России» (а кандидаты делились на пятерки, потому что избирательных округов в «Черной речке» четыре, от каждого нужно выбрать пятерых) выдали по одному конкуренту-самовыдвиженцу. Это позволило избежать совсем уж неловкой ситуации, когда жители в день голосования, зная, что им предстоит поставить в бюллетене пять галочек, увидели бы в нем всего пять фамилий. В результате им предложили шесть.

Желающих поучаствовать в выборах в «Черной речке» на самом деле было больше: документы принесли 66 человек, но две трети из них не допустил до участия в кампании муниципальный избирком. В числе тех, кто не сумел вписать свое имя в бюллетень, оказался выдвинутый «Справедливой Россией», поддержанный «Умным голосованием» Алексея Навального активист Павел Чупрунов. Его противостояние с муниципальным избиркомом превратилось в сериал, который длился все лето. Первый отказ в регистрации выдвиженец успешно обжаловал в районном суде. Члены комиссии собрались снова и проголосовали за то, чтобы допустить Павла Чупрунова до выборов — правда, по его словам, во время заседания одна сотрудница избиркома отвлеклась на телефонный звонок и вышла в коридор, сорвав кворум и автоматически сделав решение о регистрации кандидата незаконным. Активист, заметив отсутствие кворума, сам обжаловал фальшивое решение о его регистрации в суде. Но добиться того, чтобы его допустили до выборов, не смог ни он, ни судебные приставы, которые навещали избирком незадолго до дня голосования. 

Антагонистом Павла Чупрунова в предвыборном сериале представал председатель избиркома «Черной речки» Михаил Доброхотов — двадцатисемилетний единоросс, который сделал карьеру в окружении спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Публичную деятельность политик начал шесть лет назад: тогда в статусе замглавы молодежного совета Петроградского района он делился мнением о легитимности крымского референдума. С тех пор Михаил Доброхотов успел поработать помощником Вячеслава Макарова, сотрудником исполкома партийного отделения, замглавы местной администрации «Черной речки», пока наконец не взял руководство над избирательной кампанией в муниципалитете.

Методы предвыборной работы Михаила Доброхотова оценили в Центральной избирательной комиссии. В июле зампред ЦИК Николай Булаев во время заседания показал коллегам видео: на нем председатель муниципальной комиссии отказывался принимать у потенциальных кандидатов документы, объясняя, что слишком занят выполнением поручений Центризбиркома. «Могу одновременно покаяться и поаплодировать изощренности ума молодых дарований», — заявил тогда Николай Булаев.

Заместителем Михаила Доброхотова в избиркоме работал Егор Неволин — его соратник по молодежному совету Петроградского района. Этот молодежный совет поставил не только спарринг-партнеров кандидатам-единороссам, но и кадры и для участковых избирательных комиссий «Черной речки». Например, зампредом участка №1805 была Анастасия Синельникова, под ее руководством работала Елена Кярхи — они знакомы по работе в районном молодежном совете. На голову руководителей этого участка в день голосования обрушилось множество проблем: как минимум дважды дежуривший там полицейский поймал за руку людей, которые прямо под камерами пытались вбросить в урну пачку бюллетеней. Третью попытку вброса — тоже под камерами — остановила наблюдательница.

УИК №1805, муниципалитет "Черная речка"

Понаблюдав, как на голосовании без его участия все мандаты в совете получила «Единая Россия», Павел Чупрунов вместе с петербургской «Справедливой Россией» подал в Приморский районный суд иск с требованием признать результаты выборов по своему округу незаконными — и выиграл.

Если решение Приморского районного суда подтвердит вышестоящая инстанция, «Черную речку» ждут новые выборы — но не всех депутатов, а только пяти. Среди тех, кому судебное решение угрожает потерей мандата, не все могут похвастаться такой же родословной, как Василий Макаров. Депутат Сергей Валюшицкий, например — уборщик в государственном подростково-молодежном центре «Петроградский», депутат Юлия Богомолова работает заведующей там же. А депутат Николай Соловьев сделал типичную для представителей команды Вячеслава Макарова карьеру: сперва возглавлял «политический» отдел в администрации Петроградского района, затем перешел в аппарат петербургского парламента.

Председатель Заксобрания Вячеслав Макаров не ответил на вопрос «Фонтанки» о том, поменялось ли его мнение относительно отсутствия нарушений на муниципальных выборах вследствие решения Приморского районного суда. В пресс-службе лишь указали: «по имеющимся данным», это решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

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