В Петербурге полиция ищет убийцу водителя троллейбуса. Его ранили в грудь в парке Александрино

Полицейские ищут мужчину, зарезавшего водителя троллейбусного парка на проспекте Стачек в Петербурге. Преступник воткнул нож в грудь своей жертвы.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ночью 1 февраля в полицию позвонил 45-летний мужчина и сообщил, что его ранили в парке Александрино. К сожалению, заявитель скончался до приезда скорой помощи. Погибший – водитель троллейбусного парка, нападавший – невысокий мужчина, одетый во всё тёмное. Полиция принимает все меры для его поимки.

А 31 января оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого за грабёж жителя дома 37 по улице Дибуновской. Он подозревается в том, что тремя днями ранее ударил ножом 29-летнюю девушку из Ижевска у «Петербургских аптек» на Школьной. Пострадавшая была госпитализирована с ранением почки. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



