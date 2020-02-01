Пенсионер с ружьём разгонял пьющую в подъезде на Ириновском молодёжь. В больнице двое

Полиция Красногвардейского района разбирается в деталях конфликта, произошёдшего ночью 1 февраля на Ириновском проспекте.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в подъезде одного из жилых домов около четырёх ночи было шумно. Трое молодых мужчин возрастом от 27 до 33 лет распивали в подъезде. Пьяные крики мешали заснуть 62-летнему пенсионеру. В какой-то момент его нервы сдали и он вышел к веселящимся. За замечание был избит. Обиды не стерпел – сходил домой за ружьём, зарядил и три раза выстрелил по обидчикам. Попал одному в руку.

В итоге госпитализированы двое – один из молодых людей с лёгким огнестрельным ранением и пенсионер со следами побоев. Уголовное дело пока не возбуждено.



