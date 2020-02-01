У «Ленд Ровера» нет «морды», колесо вырвало, водители погибли: серьёзное ДТП на трассе Петербург – Псков

Два водителя погибли в столкновении на трассе в Лужском районе Ленобласти. Машины раскидало по дороге так, что трудно понять, кто куда ехал. А один внедорожник полностью лишился передней части.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 1 февраля около 7 часов утра на 137 километре автодороги Санкт-Петербург – Псков столкнулись два автомобиля: Land Rover под управлением мужчины 1981 года рождения и SsangYong под управлением мужчины 1955 года рождения. Они оба скончались.

Что стало причиной аварии, только предстоит установить. По словам очевидцев, транспорта на трассе в это время почти не было, участок на месте столкновения прямой, а асфальт сухой. В комментариях в паблике «ДТП и ЧП» очевидец Екатерина рассказала, что все случилось у неё на глазах.

«У «Ренджа» колесо переднее вырвало, и он в лоб и ушёл! На фото видно, что колеса нет», – написала она.





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