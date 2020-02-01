«Такого жители еще не видели». Январь в Петербурге стал самым теплым за всю историю наблюдений. Февраль тоже не подведет

Январь стал самым теплым в Петербурге за всю историю наблюдений. Об этом 1 февраля рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

«Закончившийся январь 2020 года стал рекордно теплым и в Москве, и в Санкт-Петербурге! За всю историю наблюдений за погодой такого тепла жители столиц еще не видели, не только обновлены прежние достижения, но и в Москве и в Санкт-Петербурге средняя температура января впервые оказалась положительной, – написал он. – В Санкт-Петербурге среднемесячная температура января составила +1,5° (это на +9,4 градуса выше нормы), и теплее, чем было в 1925 году (-0,5 градуса)».

И дал прогноз на первый день февраля в Северной столице. Он будет больше похож на позднюю осень, но со снегом.

«Санкт-Петербург 1 февраля окажется в передней части очередного североатлантического циклона. Его усилиями погода ожидается облачная, местами, преимущественно во второй половине дня, пройдет небольшой снег. Температура воздуха 0…-2 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», – рассказал синоптик.

Термометры уже не первую неделю показывают температуру значительно выше нормы. Из-за этого бобры сочли погоду за осеннюю и начали грызть деревья, кроты и ежи раньше времени вышли из спячки, а нерпам оказалось трудно вскармливать потомство. Горожане не раз встречали и распускающиеся почки, а уже под слоем выпавшего снега 29 января горожане заметили мать-и-мачеху. В Московском районе Петербурга зацветают подснежники, а в Ломоносовском — безвременник.



