Анонимы в пятницу «заминировали» 180 объектов. Их поддержали телефонные хулиганы, угрожая «Галерее» и Кировскому заводу

Анонимные террористы до полудня 31 января прислали угрозы о взрыве 180 объектам в Петербурге: 5 судам, 97 учебным заведениям, 3 детским садам и 75 станциям метро.

Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, эвакуированы были свыше 10500 человек. Отметим, что учреждения постепенно прекращают реагировать на письма в полной мере и ограничиваются лишь проверкой, без выхода на улицу. Так, например, из трёх садиков был эвакуирован только один. Из 97 учебных учреждений – только 16.

В этот раз анонимы использовали «партизанский» почтовый сервис Guerrilla Mail. Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке Protonmail, а до этого ведомство закрыло доступ к сервису Startmail.

Кроме того, накануне вечером неизвестный позвонил в дежурную часть полицейского главка через 112 и сообщил о взрывах на метро «Владимирская» и в ТРЦ «Галерея». Выехавшие на место экстренные службы ничего подозрительного не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятничных минированиях пока есть лишь одна известная. Это 55-летняя сожительница водителя в компании «Сириус», расположенной на территории Кировского завода. Утром 31 января она позвонила в 112 и от имени гендиректора вышеуказанной организации «заминировала» завод. Полиция взрывчатых веществ там не нашла, зато на Канонерском острове сотрудники правопорядка поймали хулиганку. Им она объяснила свою выходку. Женщина якобы решила отомстить руководителю «Сириуса» за задержку зарплаты любимому мужчине.



