Стивен Кинг удалился из Facebook. Писатель опасается за свои персональные данные

Американский писатель Стивен Кинг удалил свою страницу в социальной сети Facebook и предложил поклонникам подписаться на него в Twitter.

Причины Кинг объяснил 1 февраля. По его словам, ему некомфортно находиться в соцсети из-за большого количества ложной информации в политической рекламе. Также он добавил, что опасается за свои персональные данные.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров вновь выступил с критикой принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp, особенно популярного у российских силовиков и чиновников, из-за его уязвимости для злоумышленников и властей.

Дуров напомнил, что еще в прошлом году писал об уязвимости, обнаруженной в мессенджере, которая позволяет хакерам получать доступ к любым данным на телефоне. При этом Facebook тогда уверял, что нет доказательств того, что злоумышленники использовали эту уязвимость.

Роскомнадзор возбудил против Facebook и Twitter административные дела, поскольку компании в установленный срок не сообщили о локализации баз данных российских пользователей. Компаниям грозит штраф до шести миллионов, а также блокировка в России.



