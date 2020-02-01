Помогите Жене не разучиться говорить

У второклассницы Жени проблемы со слухом с самого рождения. Почти всю жизнь она носит слуховые аппараты. Сейчас их в очередной раз надо менять. В Фонде социального страхования девочку поставили в очередь полгода назад, с тех пор оттуда вестей нет. Слух у Жени стремительно снижается, врачи подобрали современные цифровые аппараты, но для семьи они слишком дорогие.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Женя Ивахно, 9 лет.

Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Не хватает 215 730 руб.

"В последнее время дочь стала хуже слышать – она часто переспрашивает, глотает окончания слов, путает парные согласные и шипящие звуки. У Жени с рождения снижен слух. Причину патологии выявили врачи: у дочери обнаружили мутацию гена, которая привела к снижению слуха.

В год Женечке выдали слуховые аппараты. И с тех пор она постоянно носит их. Дочка научилась слышать и говорить, пошла в обычную школу. Сейчас она учится во втором классе. Речь развита хорошо, Женя даже участвовала в районном конкурсе юных чтецов и заняла второе место. Несколько раз ребенку меняли слуховые аппараты, потому что их срок службы заканчивался. Сейчас снова наступил такой момент.

Дочери нужны новые, более мощные устройства, так как слух продолжает снижаться. В Фонде социального страхования Женю поставили в очередь. Аппараты мы ждем уже полгода, но ответа нет. В сурдологическом центре дочке подобрали нужные устройства, но они оказались слишком дорогими для нас. В семье трое детей: младшая дочь здорова, а старшая имеет инвалидность по слуху – недавно Русфонд приобрел для нее слуховые аппараты, спасибо всем за доброту. Теперь я прошу о помощи для Женечки". Наталья Зарудко, Санкт-Петербург.

Екатерина Самотокина, сурдолог-оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» (Санкт-Петербург):

"Жене необходимы цифровые многоканальные мощные слуховые аппараты на оба уха, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха. Прогноз на сохранение и дальнейшее развитие слухоречевых навыков благоприятный".

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».