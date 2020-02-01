Число заболевших коронавирусом за сутки резко увеличилось. Погибли уже 259 человек

Китайский коронавирус за сутки заразил еще около двух тысяч человек. Число погибших близится к трем сотням.

Как сообщает 1 февраля государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число умерших от коронавируса в Китае достигло 259 человек, а общее число подтвержденных случаев заболевания возросло до 11791. Еще накануне количество зараженных в стране было меньше 10 тысяч человек, а количество жертв оценивалось в 213 человек.

Первые заболевшие накануне были выявлены и на территории России — в Тюменской области и Забайкальском крае. 2019-nCoV обнаружили в 50 километрах от российской границы, в Финляндии. Ещё у двух китайских граждан в Таллине подозревают коронавирус.

Накануне финансовые аналитики заявили, что пандемия коронавируса может стать более серьезным «черным лебедем», чем мировой экономический кризис 2008–2009 годов.



