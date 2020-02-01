Продюсер рассказал, кто представит Россию на «Евровидении». И это не Бузова

Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, что Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году в Нидерландах может представить певец Александр Панайотов.

«Саша Панайотов, я думаю», — сказал Крутой 1 февраля, отвечая на вопрос РИА Новости. Он добавил, что, по его информации, руководство Первого канала на 90% приняло решение по поводу участия певца в конкурсе.

Ранее о своем намерении выступить на «Евровидении» заявляла певица Ольга Бузова.

«Евровидение-2020» пройдет в нидерландском городе Роттердам с 12 по 16 мая. В 2019 году на конкурсе в Тель-Авиве победил голландский певец Дункан Лоуренс. Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд, а на третьем оказался россиянин Сергей Лазарев.



