Развод через 47 лет. Британия официально попрощалась с Евросоюзом

Великобритания официально покинула Евросоюз после 47 лет пребывания в нем. Это произошло ровно в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 мск 1 февраля).

Референдум, на котором жители королевства одобрили выход из объединения, состоялся 1317 дней назад.

The UK has officially left the European Union, after 47 years of membership – the UK departed at 23:00 GMT – midnight in Brusselshttps://t.co/D7pQ4D7r5R pic.twitter.com/04Uxsh5uwe