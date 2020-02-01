Происшествия
Под Тосно сгорел роддом. Он же наркодиспансер, он же дом престарелых
Ночной пожар растревожил жителей посёлка Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти. Двухэтажное здание, в котором раньше располагался родильный дом, вспыхнуло около одиннадцати часов 31 января. Сотрудников регионального МЧС, по словам очевидцев, ждали долго.
В пресс-службе чрезвычайного ведомства рассказали, что горит пустое двухэтажное здание. Огнём объяты около тысячи квадратных метров. В разное время здесь располагались роддом, наркодиспансер и дом престарелых.