Под Тосно сгорел роддом. Он же наркодиспансер, он же дом престарелых

Ночной пожар растревожил жителей посёлка Ульяновка в Тосненском районе Ленобласти. Двухэтажное здание, в котором раньше располагался родильный дом, вспыхнуло около одиннадцати часов 31 января. Сотрудников регионального МЧС, по словам очевидцев, ждали долго.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства рассказали, что горит пустое двухэтажное здание. Огнём объяты около тысячи квадратных метров. В разное время здесь располагались роддом, наркодиспансер и дом престарелых.



