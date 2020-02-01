За работу на аварийной крыше СКК высотникам обещали восемь тысяч

За день работы на крыше спортивно-концертного комплекса «Петербургский» сварщику Матвею Кучерову, погибшему под завалами, и его напарнику обещали заплатить восемь тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 31 января на разбор СКК подрядчик выделил три пары высотников. Они должны были отделить 112 вант, державших крышу-мембрану, от внешнего бетонного кольца.

Первой на телескопическом кране поднялась пара 29-летнего Кучерова и 26-летнего Александра Бардынина — земляков, друзей детства. При подъеме Бардынин рассуждал о рисках: «Это стоит восьми рублей в день? По-моему, мало».

Очевидно, Бардынин имел в виду плату в размере восьми тысяч рублей, обещанную паре за работу 31 января. Подробнее о переговорах рабочих читайте на «Фонтанке».

При отсоединении 15-го крепления конструкция СКК обрушилась. Матвей Кучеров, находившийся на кровле, не успел зацепиться за люльку с Бардыниным и упал. Его тело нашли под завалами. Глава Следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего. Подробнее о трагедии и о том, что ей предшествовало, читайте в материале «Фонтанки».



